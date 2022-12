(Di sabato 24 dicembre 2022) "Quando si vede il livello di prestazioni che Lewis sta ottenendo, sembra decisamente giovane. Sia correre, è in forma. Si sta anche godendo il percorso che stiamo facendo come squadra per ...

Il pilota britannico George, compagno di squadra di Lewis, ha risposto ad una domanda sul futuro in Formula 1 del 37enne pluricampione del mondo. In un'intervista a GpFans,...Parlando con il sito GPFansha voluto scherzare proprio sul suo confronto con il pilota più vincente nella storia della F1, sostenendo chegli abbia in pratica salvato la carriera : '... Russell, Hamilton si diverte ancora e mi ha salvato la carriera - F1 "Quando si vede il livello di prestazioni che Lewis sta ottenendo, sembra decisamente giovane. Si diverte a correre, è in forma. Si sta anche godendo il percorso che stiamo facendo come squadra per ri ...Il giovane talento della Mercedes ha sottolineato l'importanza per la sua carriera di aver potuto 'sfidare' il pilota più vincente di sempre ...