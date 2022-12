Manovra | sì della Camera con il voto di fiducia Iter blindato al Senato e approvazione prima di Capodanno

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La battuta del ministro Giorgetti rende l'idea del clima, alla, con ildi: "È come gli aerei, quando c'è un po' di turbolenza, l'importante è atterrare". Significa che lapassa allacon la: 221 voti a favore e 152 contro. E dopo il via libera notturno approda inper unL'articolo proviene da Firenze Post.

La deputata Pd Maria Cecilia Guerra fa notare che l'emendamento Lupi 'cancella la parola congrua dove era superflua, ossia nel testo basedove si diceva che il beneficiario del reddito ...Dopo una lunga e travagliata gestazione, si sta per concludere l'iter alla Camera dei Deputatieconomica per il 2023. Nella serata di venerdì 23 dicembre, poco prima delle 22, il ...Manovra di Bilancio, in serata è arrivato il primo sì della Camera. Il ministro Giorgetti a chi gli chiede di turbolenze: "L'importante è atterrare".(Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2022 Passa la fiducia alla Camera con 221 sì, 152 no e 4 astenuti. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...