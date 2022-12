A Vitoria la Virtus reagisce tardi | il Baskonia contiene la mini - rimonta a vince

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Finisce con una sconfitta (90 - 79) piena di errori e rimpianti il viaggio dellanei Paesi Baschi. Contro una squadra in forma e con tanta gamba, Bologna gioca male per 25', va sotto di 20 (63 -...

Sky Sport

: Marinkovic 22, Kotsar 12, Sederkerskis 12BOLOGNA : Belinelli 15, Shengelia 15, Mannion 11 Leggi i commenti Eurolega: tutte le notizie Gasport 22 dicembre 2022- Basket: Serata di Eurolega per la, attesa alle ore 20:30 dalla trasferta di, contro il Baskonia. La Segafredo cerca la terza vittoria consecutiva nella competizione europea. Assenti ... Baskonia Vitoria-Virtus Bologna in Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming La Virtus Bologna esce sconfitta per 90-79 alla Buesa Arena di Vitoria contro il Cazoo Baskonia nella 15esima giornata di EuroLeague. Pesano le tante assenze importanti ...Bologna, alla nona sconfitta, paga un disastroso secondo quarto, in cui si scava un divario di 11 punti. Shengelia e Belinelli (15 punti) migliori marcatori per la squadra di Scariolo ...