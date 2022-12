Ruby ter | l’avvocato Coppi | “Ragazze non erano testi | non c’è corruzione” Il pm | “Difesa vuole sentenza che dribbli le prove”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) “Berlusconi è innocente”. A oltre due mesi dalla prima arringa difensiva, sostenuta dalFederico Cecconi che ai giudici di Milano ha prospettato l’imputato come “parte offesa di tentativi di estorsione” e non come corruttore, in aula è entratoFranco. Il professore, già difensore dell’ex premier nelle fasi finali del primo processo, ha chiesto l’assoluzione: “La nostra richiesta è che il dottor Berlusconi venga assolto perché il fatto non sussiste, noi non neghiamo che abbia versato denaro alle persone coinvolte nei processiuno e due, ma continuiamo a sostenere che non l’abbia fatto per finalità corruttive”. Nel procedimento a carico del leader di Forza Italia e altre 28 persone tra cui la stessagli imputati rispondono a vario titolo di ...

Così ha esordito il professore Franco Coppi nella sua arringa nel processo milanese sul casoa carico del leader di Fi e altre 28 persone per il caso. Insomma nessuna corruzione ma ...L'avvocato Franco Coppi, difensore di Silvio Berlusconi imputato a Milano nel processocon l'accusa di corruzione in atti giudiziari, chiude così la sua breve requisitoria " durata meno di ... L'avvocato di Berlusconi: "Va assolto, non corruppe le ragazze di Arcore" Ragione per cui da parte dell’ex premier non c’è stata alcune corruzione”. “È vero che ci sono dei versamenti – ha aggiunto il professor Coppi -a favore di alcune persone, ma sono frutto di accordi no ...L'avvocato Coppi: "Non neghiamo che abbia versato denaro alle persone coinvolte nei processi Ruby uno e due, ma continuiamo a sostenere che non l'abbia fatto per finalità corrutive" ...