Qatargate | Bonaccini | ' 99 | 9% Pd è fatto da gente per bene' **

(Di martedì 20 dicembre 2022) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Il Qatargate è da voltastomaco ma il 99,9% di chi sta nel Pd è una persona per, a partire da me. La questione non deve passare per il coinvolgimento di un'intera classe diriperchè non è giusto e non è vero". Così Stefanoa Metropolis su Repubblica.it.

Il Fatto Quotidiano

Da repubblica.itde micheli schlein Come andrebbe se si votasse oggi E lo scandalosta avendo ripercussioni sui partiti italiani Sul Pd sembrerebbe di sì, a quanto rileva il nuovo sondaggio Swg ...Come andrebbe se si votasse oggi E lo scandalosta avendo ripercussioni sui partiti italiani Sul Pd sembrerebbe di sì , a quanto rileva ... scrive su Facebook Stefano, candidato ... Qatargate, Bonaccini: “Il caso fa molto male e va preso di petto Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Il Qatargate è da voltastomaco ma il 99,9% di chi sta nel Pd è una persona per bene, a partire da me. La questione non deve passare per il coinvolgimento di ...Dall'ultima rilevazione Swg per La7, i dem sono al 14,7 (-0,4%). Fratelli d'Italia si attesta al 30,6% (-0,2%) nella settimana del decennale del partito. Il M5S ora al 17,4% (+0,3%) e la Lega che guad ...