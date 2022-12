LIVE – Lazio-Galatasaray 2-1 | Amichevole 2022 DIRETTA

(Di martedì 13 dicembre 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, matchdella sosta invernale in programma martedì 13 alle 16:00. Nel ritiro turco Sarri cerca buone indicazioni sul piano del gioco e della condizione da parte di Immobile e compagni. Proprio l’attaccante azzurro è uno dei giocatori sotto la lente d’ingrandimento dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare gli ultimi impegni ufficiali prima del mondiale. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA INPER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5: Kokuc, Boey, Bayram, Bardakci, Van Aanholt, Aksaka, Midstjo, Demir, Mata, Akturkoglu, B. Yilmaz. A disp.: Ordu, J. Yilmaz, Dubois, Yesilyurt, Bulbul, Karatas, Baltaci, Kayar, Almazbekov, Dogan, Akman, ...

ilmessaggero.it

... per fermare i siti pirata che trasmettono eventi sportivi. Il blocco dovrà intervenire in ...fine il risultato è il medesimo cui tendeva uno degli emendamenti Lotito (il presidente dellae ...... tiro/cross intercettato dal portiere Kokuc 2022 - 12 - 13 16:21:01 15'propositiva in attacco 2022 - 12 - 13 16:18:45 Pareggio della11' Gol di Felipe Anderson. Attacco in velocità ... Live Galatasaray-Lazio 1-2: Luis Alberto completa la rimonta Amichevole | Martedì 13 dicembre 2022, ore 16.00 Lazio - Galatasaray 1-0 (4' Yilmaz, 11' Felipe Anderson) GALATASARAY: Kokuc, Boey, Bayram, Bardakci, Van Aanholt, ...Torna in campo la Lazio dopo un mese dal KO contro la Juventus. A Manavgat oggi l'amichevole col Galatasaray, la prima delle due previste in ritiro turco. Tra i biancocelesti, osservato speciale… Legg ...