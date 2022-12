Ostacolo Ravenna nell’ultimo match casalingo del 2022

Leggi su seriea24

(Di sabato 10 dicembre 2022) Foto: Fabio Verducci Domenica 11 dicembre (ore 16) il penultimo atto del girone di andata. Archiviata la pratica Cuneo, il PalaGrotta è pronto ad ospitare la seconda sfida in appena quattro giorni per spingere Vecchi e compagni all’ennesima impresa quando il giro di boa si avvicina sempre più. Il primo campionato di A2 dopo 11 stagioni consecutive in Superlega si è aperto acon un nuovo progetto che ha fatto della linea verde il proprio mantra. Il roster di coach Marco Bonitta è composto di quattro campioni d’Europa: gli under 22 Francesco Comparoni e Alberto Pol, rispettivamente centrale e schiacciatore, insieme agli under 20 Mattia Orioli, laterale, e all’opposto Alessandro Bovolenta (quest’ultimo eletto MVP della competizione). Al loro fianco i veterani Riccardo Goi, libero e capitano all’ottava stagione non consecutiva a, e ...