Terremoto | scossa di magnitudo 4 6 a largo delle Eolie | vicino Vulcano | avvertita anche a Messina

(Di domenica 4 dicembre 2022) Intorno alle 8.12 di questa mattina le macchine dell’Ingv hanno registrato unadidi4.6 con epicentro alle isole, a Sud di, in provincia di. I tecnici e gli esperti hanno localizzato l’epicentro del sisma a 3 chilometri di profondità. E ancora: pochi minuti dopo, alle 8.18, le rilevazioni hanno intercettato nuovi sommovimenti tellurici: questa volta di2.0. E a 6 chilometri di profondità. La terra torna a tremare e la popolazione in tutta la provincia die nel capoluogo ha potuto avvertirlo chiaramente. Con il conseguente carico di tensione che l’evento ha generato, nonostante al momento non risultino danni alle persone o alle strutture nelle zone ...

