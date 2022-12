Fiumicino | finto impiegato del Comune chiede soldi ai negozi | vigili alla ricerca del truffatore

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 2 dicembre 2022)– “Salve, ilsta raccogliendo fondi a beneficio degli ospedali”. Deve essere questa una delle frasi, o simili, più ascoltate in questi giorni ain cui è in corso una vera e propria truffa neidei cittadini. Una persona infatti starebbe circolando per i vari, fingendosi una sorta di delegato delndoche dovrebbero essere utilizzati per finanziare gli ospedali. Le vittime di queste tentate estorsioni hanno segnalato l’accaduto, ed è stata la stessa Amministrazione dia negare qualsiasi coinvolgimento. Con un post sui social, ilha specificato: “Ci arrivano segnalazioni secondo cui una persona sul fatto che una persona starebbe girando per i ...