Ubriachi seminano il panico su un volo Ryanair da Edimburgo a Ibiza | “Picchiavano le persone e ti urlavano in faccia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Viaggio da incubo in alta quota. Un, partito dae diretto a, si è trasformato, per molti tra i passeggeri, in un’esperienza da dimenticare. Un gruppo diubriache, infatti, ha seminato ila bordo del veli. L’episodio, risalente allo scorso 25 settembre, è stato raccontato solo nelle ultime ore da alcuni testimoni, che hanno deciso di rivelare l’accaduto attraverso dei video girati durante la tratta. “Ildurava solo tre ore ma si è trasformato presto in un’esperienza orribile”, ha spiegato una coppia al Daily Mail. Secondo le testimonianze e come ha confermato oggi un video pubblicato dal quotidiano britannico, circa 70, forse trepidanti di abbandonarsi alla “movida” della ...