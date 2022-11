Australia | Duke | 'Con questi ragazzi andrei anche in guerra'

La Gazzetta dello Sport

Un gol dipermette all'di battere (0 - 1) la Tunisia. Prima vittoria anche per la Polonia che batte (2 - 0) l'Arabia Saudita. Gol di Zielinski e Lewandowski, Szczesny para un calcio di rigore. ...AL WACKRAH (QATAR) " La Tunisia stecca clamorosamente, il tecnico Kadri non si accorge delle sofferenze tattiche della sua squadra, l'vince di misura grazie alla rete die adesso sogna ad occhi aperti. Errori imperdonabili per un campionato del mondo, in particolare lo spazio lasciato sulla corsia di destra, dal quale ... Duke, da mancato elettricista a impiegato all’aeroporto: oggi fa sognare l’Australia da Doha, Pasquale Golia – L’Australia batte di misura la Tunisia e riaccende le speranze di qualificazione agli ottavi. Tunisia spenta nella prima frazione, poi si riaccende ma è troppo tardi. Pronti ...A 31 anni il centravanti australiano è un calciatore che ha dato un significato tutto nuovo al concetto di periferia del calcio. Gioca in J2 League, la seconda divisione giapponese. E il suo club è il ...