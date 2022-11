Meteo | rischio alluvioni al Sud | poi l' inverno Ipotesi neve al Nord a inizio dicembre

Previsioni del tempo: aria via via più fredda sull'Italia. La mappa di 3bmeteo e le tendenze per il Ponte dell'Immacolata. Intanto nuovo ciclone con venti di ...La Protezione civile regionale ha pubblicato un avviso per il- idrogeologico e idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani su tutta la Sicilia, dove è prevista, per domani, allerta arancione. In particolare - si legge nel bollettino, ...Previsioni del tempo: aria via via più fredda sull'Italia. La mappa di 3bmeteo e le tendenze per il Ponte dell'Immacolata. Intanto nuovo ciclone con venti di burrasca ...La Protezione Civile e della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali associati a vento forte e mare molto agitato valido a partire dalle 21 di oggi, venerdì 25 no ...