Romagnoli si è preso la Lazio

Leggi su iltempo

(Di giovedì 24 novembre 2022) L'esordio con la maglia del suo cuore il 14 agosto contro il Bologna, il primo e finora unico gol il 2 ottobre contro lo Spezia. Quella corsa sotto la curva Nord per abbracciare la sua gente, il cerchio che si è chiuso. Finalmente Alessio , in pochi mesi, dopo aver a lungo inseguito il sogno di tornare nella Capitale a giocare con la squadra di cui era tifoso sin da bambino. Il diesse Tare lavorava da tempo per riportarlo a casa e, proprio il giorno della sua presentazione ufficiale la scorsa estate, ha raccontato la verità sul suo acquisto a parametro zero: «è tifoso della, e per tanti anni avrebbe voluto indossare questa maglia. Dopo esserci incontrati tante volte siamo felici di presentarlo...». Il 28 febbraio del 2018, semifinale coppa Italia-Milan 4-5 dopo il rigore decisivo che proprio Alessio calciò in un ...