L' hai spento? | il siluro in studio che imbarazza Mariotto Poi subito dopo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 novembre 2022) Guillermoripreso da Elenora Daniele. A Storie Italiane va in scena un siparietto che la dice tutta sul giudice di Ballando con le Stelle.infatti, spesso, è stato sorpreso durante la diretta con il cellulare acceso. Un gesto che ha creato non pochi imbarazzi indato che il cellulare disquillava proprio durante il programma. E così il giudice di Ballando con le Stelle ha collezionato una serie di gaffe per cui è diventato famoso anche nel contenitore Rai del pomeriggio. Ma questa volta la conduttrice, Eleonora Daniele, ha voluto prevenire ogni rischio. Rivolgendosi aha affermato: "Haiil cellulare?".però non ha risposto e così è calato un po' di gelo in. Poco ...