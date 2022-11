Chi è Marco Mingardi?

'Sono rimasto di sasso'. L'incontro tra Matteo Renzi e l'ex 007Mancini in un autogrill a Fiano Romano, avvenuto il 23 dicembre 2020, si incrocia con la ...trema per le bombe di Renzi Il caso ...Castoldi si fa alcune domande e chiede a Maurizio Crozza di rispondergli 'se non ti costa ... un manifesto satirico della società a lui contemporanea in cui si prendeva gioco dispacciava ...Tra i titoli Prime Video di novembre 2022 c’è la terza stagione di ‘Celebrity Hunted - Caccia all’uomo’: la nostra intervista a Salvatore Esposito, Marco D’Amore e Katia Follesa."Sono rimasto di sasso". L'incontro tra Matteo Renzi e l'ex 007 Marco Mancini in un autogrill a Fiano Romano, avvenuto il 23 ...