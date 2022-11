Asti | per il pranzo di papa Francesco il dolce speciale dei ragazzi di Albergo Etico

(Di lunedì 21 novembre 2022) in esclusiva la "lina di caffè" 21 novembre 2022 16:36 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli ...

in esclusiva la "papalina di caffè" 21 novembre 2022 16:36il pranzo di papa Francesco il dolce speciale dei ragazzi di Albergo Etico - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli cliccaguardare tutte le foto della gallery -...Il saluto del Papa ai bambini e ragazzi diprima della partenzail Vaticano. Accanto a lui il vescovo Prastaro Se si può sapere, cosa vi siete detti con il Papa nell'abbraccio prima la ...Success insieme ai suoi piatti cucinati per Papa Francesco ha anche portato una storia. (La Nuova Provincia - Asti) Due di loro hanno consegnato a papa Francesco anche un mazzolino di fiori e alcuni ...Eventi di così straordinaria portata dimostrano l’unicità di Asti e della sua provincia nel mondo nonché l’importanza del lavoro di squadra, impeccabile per l’occasione». Queste le parole usate dal ...