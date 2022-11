Zelensky | ' ripristineremo le forniture elettriche'

(Di sabato 19 novembre 2022) "Per tutto il giorno il personale addetto ha lavorato per ripristinare la normale possibilità tecnica di fornitura di energia elettrica, di conseguenza ci sono già molti meno blackout di emergenza": ...

lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr nel suo messaggio serale su Telegram. "Ma collegheremo tutto, tutto", ha concluso il presidente. Sempre su Telegram il presidente ucraino Volodymyr ha inviato il messaggio serale del 18 novembre. «La Russia sta cercando ora di raggiungere una breve tregua per recuperare le forze. Qualcuno la chiamerebbe la fine della guerra», ma «la sola fine della guerra non significa la fine della minaccia».