Jessica Morlacchi torna su Memo Remigi | ”gli voglio bene come fosse mio nonno Mi hanno detto di denunciarlo | non lo farò”

(Di venerdì 18 novembre 2022) La cantantea parlare del casodopo l’azione del cantante che ha comportato il suo licenziamento dalla Rai.su: ”In molti miche avrei dovuto, non lo” Photo Credits: Today.itDopo qualche settimana dal caos in Rai provocato dalla palpata di, in diretta, a, l’ex cantante dei Gazosaa parlare dell’accaduto. L’azione, avvenuta all’interno del programma Oggi è un altro giorno, ha avuto un riscontro mediatico che ha diviso in due gli spettatori dell’amato ...

Si parte con i rimedi drastici all'ossessione da sesso Rocco Siffredi, per passare alla telenovela Wanda Nara - Mauro Icardi, al perdono a Memo Remigi dopo la palpata a, a Madonna ...'In molti mi hanno detto che avrei dovuto denunciarlo, non lo farò' ha detto la cantante protagonista del caso più discusso degli ultimi tempi che ha comportato il licenziamento del collega 84enne ...A distanza di qualche settimana dalla palpata che Memo Remigi ha destinato in diretta a Jessica Morlacchi, la cantante dei Gazosa presenza fissa del programma di Rai1 Oggi è un altro giorno è tornata ...Forse ti può interessare Memo Remigi fa causa alla Rai dopo le accuse di molestie a Jessica Morlacchi: "Moralmente distrutto" A seguito della accuse per il palpeggiamento in diretta tv a Jessica ...