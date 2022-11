Tiziano Ferro | il retroscena del suo passato | “E’ una grande furba”

(Di martedì 15 novembre 2022)e ilsul suo: ecco cosa ha dichiarato, i dettagli e le curiosità della vicenda Con i suoi brani che hanno segnato un’epoca e le sue parole che ancora oggi scorrono nella mente di migliaia di fan a cui la sua musica ha regalato splendidi momenti è proprio lui, il grandissimo. L’uomo ha sfornato brani di successo indimenticabili come Sere nere, Rosso relativo, Xdono, La differenza tra me e te, L’amore è una cosa semplice e moltissimi altri, aggiudicandosi diversi premi e riconoscimenti. Nonostante tutto, però, egli in una intervista ha voluto svelare undavvero drammatico. Curiosità su(foto web-democratico.it)Nel corso degli anni,...

Daa Giorgia a Gianna Nannini, tanto per citare qualche nome. Insomma, anche grazie a qualche voce fatta girare forse ad arte, il Festival sembrava destinato a tornare quello che era ...è stato il protagonista assoluto della puntata di domenica di Verissimo. Un'intervista profonda ed emozionate. Ma cosa ha raccontatonella giornata di ieri è stato ospite ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “misurazione” e “targeting e pubblicità” come specificato nella cookie poli ...