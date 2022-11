Juve-Lazio | la guerra dei mondi | il calcio romantico di Allegri contro il 'sudoku' sarrista Ma c'è un legame

Da piccolo andavo a dormire con la maglia bianconera', ha ammesso l'ex allenatore die Roma. E le polemiche contro di loro 'Con ladi Moggi, Giraudo e Bettega. Ma la Juventus non comincia ......00 Roma - Torino 15:00 Verona - Spezia 15:00 Milan - Fiorentina 18:00 Juventus -20:45 ITALIA ...30 Avellino - Calcio Giugliano 17:30 Crotone - Fidelis Andria 17:30Stabia - Virtus ...Vlahovic a disposizione per Juve Lazio Cosa filtra dalla Continassa in vista della sfida di domenica sera Dusan Vlahovic è nuovamente costretto a fare i conti con una pubalgia che lo sta tormentando ...Il colpo di scena che non ti aspetti. Zdenek Zeman è un tifoso della Juventus. Uno dei più grandi nemici sportivi dei bianconeri, che ha dato il ...