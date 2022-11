Il Napoli supera anche l' Udinese | finisce 3-2 | undicesima vittoria consecutiva in campionato

...e indirizza il primo tempo sui binari più congeniali al: Perugino serve Fortino spalle alla porta in posizione centrale, suolata a favorire l'inserimento di Salas che con un tocco sotto...... dal nome della trattoria di via Posillipo in cui avvenivano i summit tra i capi dell'organizzazione,anche lo scoglio del secondo grado di giudizio e per broker e spacciatori della...NAPOLI – Il Napoli conquista l’undicesima vittoria consecutiva in campionato ma soffre più del previsto contro l’Udinese che nel finale torna sotto e mette paura ai ...Il Napoli arriva alla lunga pausa per i Mondiali 2022 con l'ennesima ... Al 'Maradona' gli azzurri ci mettono 15 minuti per passare in vantaggio: Osimhen supera nel duello fisico Bijol e di testa ...