Henry Cavill sarà il nuovo Wolverine o James Bond? L' attore commenta i desideri dei suoi fan

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 11 novembre 2022) I fan dicontinuano a proporgli alcuni ruoli nei quali vorrebbero vederlo lavorare, come, ecco la sua risposta. Uno dei risultati del grande successo disi rispecchia neistessi fan, e nel fatto che continuano imperterriti a proporlo e a proporgli alcuni ruoli per cui, almeno secondo loro, sarebbe perfetto. Fra questi ritornano sempre in cima alla lista quello dinegli X-Men e quello di(quest'ultimo in realtà in passato ha quasi incrociato il suo destino con quello dell'). Nel corso di una recente intervista con USA Today,ha risposto alle domande su questo ...