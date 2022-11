Orietta Berti criticata da un’altra opinionista | “Non incisiva al GF Vip”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Quest’anno il posto di Adriana Volpe al GF Vip è stato preso da. La cantante di Tipitipitì però non ha convinto proprio tutti nel ruolo die sono in molti ad aver espresso qualche perplessità. Tra questi c’è anche una che dell’ha fatto la sua professione principale in passato. Karina Cascella in un’intervista rilasciata al settimanale Mio ha dichiarato che lanon sarebbe una buona spalla per Alfonso Signorini, proprio ‘come Pupo’. “? Non ènegli interventi”. “Dopo il caso di Marco Bellavia ho smesso. Non sono brave persone e non hanno nulla da raccontare. Si salvano solo i giovani.non ènei suoi interventi. Non ...