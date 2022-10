Messi | parla il biografo | “Se vuole competere per il Pallone d’Oro deve restare a Parigi”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) “Se il Paris Saint-Germain proponesse aun contratto 1+1, lo firmerebbe. Leoaspettare il Mondiale per valutare, ma se vorrà continuare aper ildovràin Francia”. Ildi Lionel, Guillem Balagué, hato a Cadena Ser riguardo al futuro dell’argentino. “Un ritorno al Barcellona? Penso che Xavi abbiato con Leo, ma non c’è una strategia economica o una strategia sportiva per farlo tornare al Barcellona – ha aggiunto -. Queste cose vanno fatte con sei mesi di anticipo: non ci sono stati contatti Laporta-calciatore o Laporta-Jorge”. SportFace.

