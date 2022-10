Rubano pesci da allevamenti per venderli a ristoranti | 6 arresti in Cilento

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Casal Velino. Rubavano spigole e orate dalle vasche di itticoltura per poi venderle alle pescherie e ai. A scoprirlo, nel corso delle indagini, coordinate dalla Procura di Vallo della Lucania, i Carabinieri di Acquavella. Stamattina i militari hanno eseguito sei– su richiesta del gip del Tribunale vallese – per furto aggravato.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

