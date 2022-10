Liga 2022 2023 | Atletico Madrid riacciuffato dall’ex Falcao nel recupero

Leggi su sportface

(Di martedì 18 ottobre 2022) Prosegue il turno infrasettimanale per le squadre de La, impegnate nella decima giornata. Dopo il pari tra Siviglia e Valencia è arrivato anche quello tra Getafe e Athletic Bilbao. 2-2 il risultato finale al Coliseum Alfonso Perez, dove gli ospiti sono passati in vantaggio con la rete di Williams dopo soli due minuti. Il Getafe trova il pareggio con Alena al 27° e si va all’intervallo sull’1-1 dopo un primo tempo in cui i padroni di casa sono riusciti a prendere ben sei ammonizioni. Raul Garcia porta di nuovo la squadra basca avanti, ma El Haddadi firma il 2-2 finale. In serata l’non ha trovato il quarto successo di fila, dopo aver pareggiato 1-1 contro il Vallecano. Apre le marcature Alvaro Morata, che al ventesimo del primo tempo sigla la sua quinta rete in campionato. ...