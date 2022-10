Renault Kangoo - La E-Tech Electric sbarca in città - VIDEO

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Compagna di lavoro versatile, ma anche pratica Mpv per famiglie, la nuovasi mostra al Salone di Parigi in versione elettrica. Con un'autonomia dichiarata di 285 km nel ciclo Wltp e un vano di carico ampliabile da 850 a 2.500 litri, sarà ordinabile subito dopo il reveal parigino (17 ottobre) e in consegna all'inizio del 2023. Ricarica e prestazioni. LaE-si riconosce a prima vista per la griglia differente rispetto alle versioni termiche: più chiusa e caratterizzata da quattro feritoie con cornici cromate, nasconde dietro al logo la presa di ricarica della batteria da 45 kWh, composta da otto singoli moduli (ciascuno riparabile indipendentemente). Gli accumulatori sono garantiti otto anni o 160 mila km, durante i quali la Casa provvederà alla sostituzione qualora ...

In vista del Salone di Parigi la Casa della Losanga ha presentato l'evoluzione dellaZE, ora con motore da 90 kW e batteria da 285 km di autonomia La Nuovaè arrivata! Sì, è elettrica e raccoglie il testimone della primaZ. E. diventandoE - Tech Electric , migliorando in maniera consistente l'intera scheda tecnica che ora ...VEDI ANCHEMégane E - Tech EV60: prova della berlina "green" che gioca a fare il crossover The Future is NEUTRAL, l'economia circolare secondoE - Tech: spaziosa come ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Renault presenta tre anteprime mondiali sul suo stand (Pad. 6): 4EVER Trophy, R5 TURBO 3E e Nuovo Kangoo E-Tech Electric.