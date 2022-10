Marche | quei paesi dimenticati a un mese dall' alluvione

... coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine 'Umbria', che hanno garantito un monitoraggio finalizzato a prevenire tuttifenomeni che destano particolare allarme sociale quali i reati ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Alluvione, salgono a undici le vittime, due ancora i dispersi. "Trovate il piccolo ...Crescono i senza fissa dimora nelle Marche: +13,6% dal 2019 al 2021, secondo dati raccolti presso i centri Caritas della regione, mentre sono in aumento anche i nuclei che richiedono "almeno una mensi ...Le azioni da mettere in pratica per iniziare a comandare televisori Samsung, LG, Sony e Philips con il dispositivo Amazon ...