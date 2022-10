Juve | dall'Inghilterra | Zakaria di ritorno già a gennaio?

...'altro dobbiamo dare continuità al bel risultato in Scozia. La partita di lunedì ci ha visto ...finale di stagione abbiamo subito un altro 4 - 0 contro la Sampdoria e poi abbiamo battuto la... ...L'indiscrezione sul vicesegretario del partito di Salvini , già ministro, rilanciata'Ansa, ... il vicesegretario della Lega risponde inizialmente con una battuta: 'Giorgetti alla, io al ...Il numero uno bianconero ha parlato chiaro: niente ribaltoni in corso d’opera, i conti si faranno a fine stagione. Riflessioni in corso per il dopo Allegri nonostante la fiducia al tecnico, il nome a ...Intervenuto ai microfoni di Radio BiancoNera nel corso de 'La Juve in Gol', il direttore Xavier Jacobelli analizza così il momento vissuto dalla Vecchia Signora: “I risultati ...