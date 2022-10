Calcio | Lega B | Balata invita le altre componenti all' apertura dei tavoli per le riforme

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Roma, 13 ott. (Adnkronos) - In seguito al confronto aperto nell'ultimo Consiglio federale, circa lenecessarie per la modernizzazione del sistema calcistico italiano, il presidente dellaSerie B Mauro, nel ringraziare il presidente federale per il forte impulso dato al percorso innovatore, sottolinea come il progetto di ristrutturazione dei campionati presentato dalla Figc nell'ottobre del 2021, oggetto di immediata ed unanime approvazione da parte del Consiglio e dell'Assemblea diB, costituisca una solida base, utile ad avviare un veloce ed approfondito confronto con tutte le, con senso di responsabilità e per il bene dell'intero movimento calcistico, ritiene ormai non più procrastinabile una riforma dei campionati che, unitamente alle ...

Intervento a Londra al "Business Club Italia" sul nostro. "Adesso servirebbe unapiù industriale e meno ...Così il presidente dellaPro Francesco Ghirelli in riferimento alle dichiarazioni del ... Il, come spiega Mauro, è esattamente in questa situazione e se quindi si può aiutare in questo modo ...Roma, 13 ott. (Adnkronos) – In seguito al confronto aperto nell’ultimo Consiglio federale, circa le riforme necessarie per la modernizzazione del sistema calcistico italiano, il presidente della Lega ...Serie B, Balata invita le altre componenti all'apertura dei tavoli per le riforme del calcio - picenotime.it - IT ...