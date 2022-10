Ciclismo su pista | Filippo Ganna è nella storia | è suo il Record dell’Ora

Leggi su sportface

(Di sabato 8 ottobre 2022)è ufficialmente. Non delitaliano, ma di quello Mondiale. Nel velodromo di Grenchen, in Svizzera, il campione olimpico azzurro fa segnare ilpercorrendo 56.792 chilometri nei sessanta minuti di corsa. Abbattuto il precedente di 55,548 chilometri segnato dal britannico Dan Bigham, ingegnere erd della Ineos Grenadiers. Proprio la squadra che ha assistito ‘Pippo’ in questa sua straordinaria impresa. Ma soprattuttoriesce a superare anche quello che veniva considerato il ‘dei’: la prova di Chris Boardman risalente al 1996 a Manchester e non riconosciuta ufficialmente dall’UCI. L’azzurro ha tolto ogni dubbio: polverizzati ...