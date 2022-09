Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2022 ore 07:30 (Di giovedì 29 settembre 2022) Viabilità DEL 29 SETTEMBRE 2022 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE, COME DI CONSUETO TRAFFICO INTENSO NEL QUADRANTE SUD DOVE CI SONO CODE TRA CASILINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA, DIREZIONE QUINDI PONTINA-Roma FIUMICINO. IN CARREGGIATA OPPOSTA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E LO SVINCOLO PER LA A24 Roma-TERAMO. A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO CODE SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. AUTO IN FILA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD A PARTIRE DA TORRENOVA FINO AL RACCORDO PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO. TRAFFICO INTENSO IN ZONA COLLEVERDE, IN PARTICOLARE SI SONO FORMATE CODE SULLA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 settembre 2022)DEL 29 SETTEMBREORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE, COME DI CONSUETO TRAFFICO INTENSO NEL QUADRANTE SUD DOVE CI SONO CODE TRA CASILINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA, DIREZIONE QUINDI PONTINA-FIUMICINO. IN CARREGGIATA OPPOSTA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E LO SVINCOLO PER LA A24-TERAMO. A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO CODE SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. AUTO IN FILA SULLA DIRAMAZIONESUD A PARTIRE DA TORRENOVA FINO AL RACCORDO PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO. TRAFFICO INTENSO IN ZONA COLLEVERDE, IN PARTICOLARE SI SONO FORMATE CODE SULLA ...

