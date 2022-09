Meloni non rilascia dichiarazioni all'uscita dalla Camera dopo l'incontro con Salvini. Le immagini (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma 28 settembre 2022 dopo una lunga giornata la Presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni è uscita dalla Camera dei Deputati senza rilasciare dichiarazioni. Nel pomeriggio c'è stato l'incontro ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma 28 settembre 2022una lunga giornata la Presidente di Fratelli d'Italia Giorgiadei Deputati senzare. Nel pomeriggio c'è stato l'...

BelpietroTweet : Dal Quirinale ecco i primi «pizzini» affidati a giornali amici: l’ultima parola spetta sempre a Mattarella. E pure… - Giorgiolaporta : Cosa succederebbe se un #pub non volesse clienti neri, #ebrei, #gay o elettori di #Letta? L’intolleranza e l’imbeci… - CarloCalenda : È iniziato il conflitto tra Salvini e Meloni sul governo mentre a sinistra il @pdnetwork “si interroga su cosa deve… - sciantokescia : RT @Frances20665381: Porca miseria Giorgia Meloni sta spiazzando tutti i sx! Niente saluti romani, nessun fiume d’olio di ricino, tweet di… - GiorgiaPremier : RT @FactaNews: Nel giugno 2022, non è vero che Meloni ha sbagliato a votare in occasione del referendum sulla #giustizia inserendo una sche… -