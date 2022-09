Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese torna a parlare di Belen: “Abbiamo sbagliato a sceglierci, ma ho capito che non bisogna portare rancore” (Di martedì 27 settembre 2022) “Sto benissimo da solo e con mia figlia. Sono protettivo con mia figlia e con sua madre, per quanto comunque non sia andata bene la storia. Abbiamo sbagliato a sceglierci, però senza quello sbaglio non avrei mia figlia”. Antonino Spinalbese è tornato a parlare della sua storia d’amore con Belen Rodriguez, culminata con la nascita della loro figlia Luna Marì e terminata poco dopo a causa di divergenze. L’occasione è arrivata durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Rai 1 nella serata di lunedì 26 settembre: è stato il conduttore Alfonso Signorini ad interrogare l’hairstylist sulla sua ex compagna. “Cosa ti rimane di Belen nel tuo cuore?”, ha chiesto ad Antonino. E ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) “Sto benissimo da solo e con mia figlia. Sono protettivo con mia figlia e con sua madre, per quanto comunque non sia andata bene la storia., però senza quello sbaglio non avrei mia figlia”.to adella sua storia d’amore conRodriguez, culminata con la nascita della loro figlia Luna Marì e terminata poco dopo a causa di divergenze. L’occasione è arrivata durante la puntata delVip andata in onda su Rai 1 nella serata di lunedì 26 settembre: è stato il conduttore Alfonso Signorini ad interrogare l’hairstylist sulla sua ex compagna. “Cosa ti rimane dinel tuo cuore?”, ha chiesto ad. E ...

