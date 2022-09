"Cosa deve fare il 25 aprile": Giannini scatenato sulla Meloni, la frase choc (Di lunedì 26 settembre 2022) Nervi tesi tra gli ospiti di Lilli Gruber per il trionfo di Giorgia Meloni, che ha trascinato il centrodestra alla vittoria delle elezioni e soprattutto alla conquista di un'ampia maggioranza. A Otto e Mezzo non potevano mancare Marco Travaglio e Massimo Giannini per commentare un evento così infausto per loro e per la sinistra in generale. In particolare il direttore della Stampa è stato uno dei primi a scrivere che per la prima volta un “partito post-fascista” guiderà il governo italiano, mentre per quello del Fatto Quotidiano il maggior problema non è quello ideologico ma le “ricette fallimentari” che sono state riproposte dal centrodestra, che a suo dire non farà bene al governo. “Ho citato i titoli che hanno fatto i grandi organi di informazione internazionale - ha dichiarato Giannini - avranno il diritto di chiamare il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Nervi tesi tra gli ospiti di Lilli Gruber per il trionfo di Giorgia, che ha trascinato il centrodestra alla vittoria delle elezioni e soprattutto alla conquista di un'ampia maggioranza. A Otto e Mezzo non potevano mancare Marco Travaglio e Massimoper commentare un evento così infausto per loro e per la sinistra in generale. In particolare il direttore della Stampa è stato uno dei primi a scrivere che per la prima volta un “partito post-fascista” guiderà il governo italiano, mentre per quello del Fatto Quotidiano il maggior problema non è quello ideologico ma le “ricette fallimentari” che sono state riproposte dal centrodestra, che a suo dire non farà bene al governo. “Ho citato i titoli che hanno fatto i grandi organi di informazione internazionale - ha dichiarato- avranno il diritto di chiamare il ...

