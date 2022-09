“Alex Belli non mi faceva impazzire” | rivelazione a sorpresa dopo il GF | Finalmente può ammetterlo

Leggi su specialmag

(Di domenica 25 settembre 2022) A distanza di mesi dalla fine del Grande Fratello Vip arriva una clamorosasupuò dire tutto L’attore ed ex gieffino(screenshot Twitter)La scorsa edizione del Grande Fratello Vip ha permesso al pubblico di conoscere meglio. L’attore ha senza dubbio vestito i panni del protagonista indiscusso grazie anche al suo concetto di amore libero. Non a caso per mesi si è parlato del suo legame con la compagna Delia Duran e del suo interesse per Soleil Sorge. Una dinamica che ha infiammato il pubblico e lo confermano i dati di ascolto ed i numerosi commenti sui social. Allo stesso tempo questo percorso ha permesso anche al conduttore Alfonso Signorini di ricredersi sul suo ex vippone....