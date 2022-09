LIVE MotoGP, GP Giappone 2022 in DIRETTA: scatta la FP1, Bagnaia e Espargarò lanciano la sfida a Quartararo (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.16 Bastianini si mette in quinta posizione a 617 millesimi, poi Bezzecchi ottavo a 907, Marini decimo a 1.150 8.15 Di nuovo Quartararo al comando in 1:46.072, poi Marquez a 141 millesimi e Miller a 219. Per ora Bagnaia non forza e rimane oltre la 22a posizione 8.14 Tutti stanno forzando subito al massimo per mettere a segno subito tempi importanti nel caso la pioggia arrivasse a rovinare tutto 8.13 Quartararo scende a 1:46.661 con 227 millesimi su Marquez e 299 su Pol Espargarò. Morbidelli intanto torna ai box spingendo la moto… 8.11 Quartararo si mette al secondo posto a 240 millesimi da MArquez, terzo Morbidelli a 590, poi Miller e Vinales 8.10 Marquez vola in vetta in 1:46.888 con 899 millesimi su Miller, quindi terzo ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.16 Bastianini si mette in quinta posizione a 617 millesimi, poi Bezzecchi ottavo a 907, Marini decimo a 1.150 8.15 Di nuovoal comando in 1:46.072, poi Marquez a 141 millesimi e Miller a 219. Per oranon forza e rimane oltre la 22a posizione 8.14 Tutti stanno forzando subito al massimo per mettere a segno subito tempi importanti nel caso la pioggia arrivasse a rovinare tutto 8.13scende a 1:46.661 con 227 millesimi su Marquez e 299 su Pol. Morbidelli intanto torna ai box spingendo la moto… 8.11si mette al secondo posto a 240 millesimi da MArquez, terzo Morbidelli a 590, poi Miller e Vinales 8.10 Marquez vola in vetta in 1:46.888 con 899 millesimi su Miller, quindi terzo ...

