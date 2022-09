Il padre di Saman Abbas confessa l’omicidio in un audio: “L’ho fatto per il mio onore” (Di venerdì 23 settembre 2022) Saman Abbas voleva allontanarsi dal nucleo familiare per partire verso la Francia assieme al suo fidanzato. Voleva scappare via dal matrimonio islamico combinato che era stato pensato per lei. Ma il 30 aprile 2021 è stata uccisa. E oggi, a quasi un anno e mezzo dalla scomparsa da Novellara, emergerebbe la verità da un’intercettazione dell’8 giugno 2021 riportata dall’Ansa: stando ad essa, ad uccidere la giovane di 18 anni è stato il padre Shabbar Abbas. L’uomo lo ha rivelato a un parente l’8 giugno 2021, quando ormai era fuggito in Pakistan. La telefonata in questione è stata intercettata dai Carabinieri ora messa agli atti del processo. Le parole del padre di Saman Abbas intercettato: “L’ho uccisa per la mia dignità e per il mio ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022)voleva allontanarsi dal nucleo familiare per partire verso la Francia assieme al suo fidanzato. Voleva scappare via dal matrimonio islamico combinato che era stato pensato per lei. Ma il 30 aprile 2021 è stata uccisa. E oggi, a quasi un anno e mezzo dalla scomparsa da Novellara, emergerebbe la verità da un’intercettazione dell’8 giugno 2021 riportata dall’Ansa: stando ad essa, ad uccidere la giovane di 18 anni è stato ilShabbar. L’uomo lo ha rivelato a un parente l’8 giugno 2021, quando ormai era fuggito in Pakistan. La telefonata in questione è stata intercettata dai Carabinieri ora messa agli atti del processo. Le parole deldiintercettato: “uccisa per la mia dignità e per il mio ...

