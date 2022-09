Home Sharing Day 2022: la pandemia non ferma la crescita degli affitti brevi (Di lunedì 19 settembre 2022) Una soluzione scelta da oltre un milione di turisti nell’ultimo anno in Italia Milano 19 Settembre 2022 – “Ospitalità in casa: un’opportunità di crescita sostenibile per le città” è l’evento organizzato il 17 settembre dall’Associazione OspitaMI, con il sostegno di Airbnb e il patrocinio del Comune di Milano e della Regione Lombardia. ?La giornata ha visto riunirsi a Palazzo Marino centinaia di addetti ai lavori e rappresentanti delle istituzioni per parlare di un fenomeno in costante crescita. Un’analisi sullo stato dell’Home Sharing in Italia ha evidenziato da un lato la sua resistenza alla pandemia e le ottime prospettive future, ma anche il contributo che l’ospitalità in casa apporta in termini di crescita turistica, di rigenerazione di immobili e di aree ... Leggi su lombardiaeconomy (Di lunedì 19 settembre 2022) Una soluzione scelta da oltre un milione di turisti nell’ultimo anno in Italia Milano 19 Settembre– “Ospitalità in casa: un’opportunità disostenibile per le città” è l’evento organizzato il 17 settembre dall’Associazione OspitaMI, con il sostegno di Airbnb e il patrocinio del Comune di Milano e della Regione Lombardia. ?La giornata ha visto riunirsi a Palazzo Marino centinaia di addetti ai lavori e rappresentanti delle istituzioni per parlare di un fenomeno in costante. Un’analisi sullo stato dell’in Italia ha evidenziato da un lato la sua resistenza allae le ottime prospettive future, ma anche il contributo che l’ospitalità in casa apporta in termini dituristica, di rigenerazione di immobili e di aree ...

cretech : RT @Re2bit1: Home sharing: oltre 1 mln di turisti scelgono gli affitti brevi in Italia – Re2bit - vzirnstein : RT @Re2bit1: Home sharing: oltre 1 mln di turisti scelgono gli affitti brevi in Italia – Re2bit - Requadro2 : RT @Re2bit1: Home sharing: oltre 1 mln di turisti scelgono gli affitti brevi in Italia – Re2bit - Re2bit1 : Home sharing: oltre 1 mln di turisti scelgono gli affitti brevi in Italia – Re2bit - Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: 'Ospitalità in casa: un'opportunità di crescita sostenibile per le città' èl'evento organizzato il 17 settembre dall'A… -