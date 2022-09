"Ora voglio le scuse". Salvini all'attacco dopo la bufala sui soldi ricevuti dalla Russia (Di sabato 17 settembre 2022) Chi temeva esplodesse la "bomba" in piena campagna elettorale, o peggio che ci fosse un inquinamento del voto, può tirare un sospiro di sollievo. Non ci sono partiti o esponenti politici italiani nel dossier degli 007 Usa sui fondi russi inviati alle forze politiche di diversi Paesi, anche in Europa. Lo assicurano il presidente del Consiglio Mario Draghi e il sottosegretario con delega ai Servizi Franco Gabrielli. Così, dopo giorni in cui la vicenda dei finanziamenti di Mosca è stata al centro del dibattito politico ed elettorale, Matteo Salvini chiede che chi ha attaccato strumentalmente la Lega faccia mea culpa: «dopo fango, insinuazioni e attacchi vergognosi, ora mi aspetto delle scuse». Vicenda chiusa, dunque? Pare proprio di sì, anche se lo stesso premier fa sapere che, nella conversazione telefonica avuta con il ... Leggi su iltempo (Di sabato 17 settembre 2022) Chi temeva esplodesse la "bomba" in piena campagna elettorale, o peggio che ci fosse un inquinamento del voto, può tirare un sospiro di sollievo. Non ci sono partiti o esponenti politici italiani nel dossier degli 007 Usa sui fondi russi inviati alle forze politiche di diversi Paesi, anche in Europa. Lo assicurano il presidente del Consiglio Mario Draghi e il sottosegretario con delega ai Servizi Franco Gabrielli. Così,giorni in cui la vicenda dei finanziamenti di Mosca è stata al centro del dibattito politico ed elettorale, Matteochiede che chi ha attaccato strumentalmente la Lega faccia mea culpa: «fango, insinuazioni e attacchi vergognosi, ora mi aspetto delle». Vicenda chiusa, dunque? Pare proprio di sì, anche se lo stesso premier fa sapere che, nella conversazione telefonica avuta con il ...

Link4Universe : Vedo queste cose e ora voglio essere alto 1 cm per poter andare lì e costruirmi una casa ? - mengonimarco : Ora, Verona ?? VOGLIO @TMAufficiale - emissfire : io non voglio più sentire un 'perché non denunciate????' 'perché ha denunciato solo ora dopo anni??' ecco perché l… - Mario44623861 : RT @LisaTorna: NON VEDO L'ORA DI VEDERE I RISULTATI DELLE ELEZIONI PER GIOIRE DELLA DISFATTA DEL #PDmerda, #M5merde e #asinistra VARIA. VOG… - __alialo__ : RT @ginaevra_: 'i'm titanium' ?? non vedo l ora di rivederlo domani su quel palco ?? tanto fiera di te matti, ti voglio bene ?? @MattiaZenzo… -