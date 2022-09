Anguissa a SKY | “Farò di tutto per il Napoli | me l’ha chiesto Spalletti”

(Di martedì 13 settembre 2022) In attesa della partita di domani di Champions League con Rangers, Frank Zamboè intervenuto ai microfoni di Sky e ha rilasciato una dichiarazione d’amore per il suo. Ecco quanto evidenziato:ai microfoni di Sky La partita di domani?“È un match molto importante, può marcare la differenza nel gruppo. Questa partita è iper importante, ma non facile perché è un avversario di qualità. Noi dobbiamo continuare a fare le cose che sappiamo fare. Credo molto nei miei compagni di squadra. Possiamo fare un risultato significativo continuando a lavorare. L’atmosfera dell’Ibrox Stadium?“Sappiamo che è uno stadio che mette tanta pressione, a prescindere da questo sappiamo che i Rangers sono una squadra molto pericolosa e noi dobbiamo fare un grande lavoro”. Io leader di questo gruppo?“Sì. ...

Siamo il Napoli

Secondo, al momento è il Cholito ad essere leggermente favorito per partire dal primo minuto. LA PROBABILE FORMAZIONE: Meret, Olivera, Kim, Rrahmani, Di Lorenzo, Zielinski, Lobotka, Anguissa. Rangers - Napoli sarà trasmessa anche in diretta su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. NAPOLI (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski.