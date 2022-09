Uber Eats | il futuro ha inizio con le consegne a guida autonoma grazie alla partnership con Nuro

(Di domenica 11 settembre 2022), a quanto pare, farà un salto di qualità impressionante: ha in mente di unire le sue forze con quelle di un’altra azienda per migliorare di molto il suo sistema di delivery. Ci vorrebbe una evoluzione sostanziale, e adesso che hanno la grande possibilità di farlo, è probabile che non si faranno scappare questo momento per nessuna ragione al mondo. Quale azienda aiuteràa migliorarsi ancora di più?ci offrirà un servizio migliore d’ora in poi – Computermagazine.itha dichiarato che sfrutterà i particolari veicoli autonomi diper consegnare i pasti ordinati attraverso il servizio. Le due compagnie hanno, infatti, firmato un accordo di collaborazione della durata di 10 anni. Secondo quello che sappiamo, a partire da questo autunno, i ...

Molto presto,utilizzerà i particolari veicoli autonomi di Nuro per consegnare i pasti ordinati attraverso il servizio. Le due società hanno, infatti, firmato un accordo di collaborazione della durata di 10 anni. Secondo quanto raccontato, a partire da questo autunno questi mezzi inizieranno a circolare a Houston, in Texas, e a Mountain View, in California.