Vanessa Spoto | da UeD a Miss Mondo | è diventata un vero schianto!

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 9 settembre 2022)si è fatta conoscere e apprezzare dal pubblico durante il percorso a Uomini e Donne. Oggi è uno schianto e corre per il titolo di. La giovane, è una bellissima ragazza e il suo ingresso a Uomini e Donne fu subito notato sia dal tronista che dal pubblico.-Altranotizia (fonte: Google)aveva sollevato un gran polne dopo aver dichiarato, in studio da Maria che il suo sogno sarebbe stato diventareItalia. Gianni e Tina, non hanno preso bene questa dichiarazione e si è accesa la polemica. Dopo Uomini e Donne,, è approdata a. Avete ...