Pagamenti primo semestre 2022: aziende in affanno, circa il 40% ha almeno 2 fatture insolute (Di venerdì 9 settembre 2022) La crisi ora è certificata dai numeri: fatture insolute, ritardi nei Pagamenti, rischio d’impresa costante e continuo. Una ricerca del Gruppo IREC, azienda specializzata nel recupero dei crediti commerciali, evidenzia inesorabilmente la sofferenza nella quale versano le aziende italiane, rispetto ai Pagamenti del primo semestre 2022. Il problema delle fatture insolute Il 37% degli intervistati, su un campione di 2500 imprese, dichiara di avere almeno due fatture da incassare e il 30% ha oltre quattro fatture a rischio. Un fenomeno che riguarda l’intera Penisola ma in particolare il Sud: se nel Nordest solo il 43% dei Pagamenti viene onorato entro ... Leggi su fmag (Di venerdì 9 settembre 2022) La crisi ora è certificata dai numeri:, ritardi nei, rischio d’impresa costante e continuo. Una ricerca del Gruppo IREC, azienda specializzata nel recupero dei crediti commerciali, evidenzia inesorabilmente la sofferenza nella quale versano leitaliane, rispetto aidel. Il problema delleIl 37% degli intervistati, su un campione di 2500 imprese, dichiara di averedueda incassare e il 30% ha oltre quattroa rischio. Un fenomeno che riguarda l’intera Penisola ma in particolare il Sud: se nel Nordest solo il 43% deiviene onorato entro ...

