LIVE Tiro a volo, Europei 2022 in DIRETTA: Bacosi e Lodde in semifinale! Cainero e Bartolomei vanno allo shoot off. Ci provano Cassandro e Rossetti (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.50 LUIGI LoddeEEEEEEEEEEEEE E’ STRATOSFERICO! Il sardo trova un perfetto 25/25, per un totale di 122/125 (25-24-24-24-25). L’AZZURRO STACCA IL PASS PER LE SEMIFINALI. 10.47 Ora spostiamoci sulla GARA MASCHILE. 10.44 Martina Bartolomei e Chiara Cainero spareggeranno insieme ad altre quattro tiratrici per prendersi l’ottavo e ultimo posto verso le semifinali, con la testa di serie numero 8. La vincitrice di questo shoot off sarà quindi sicuramente inserita nella semifinale numero 2. ECCO LA CLASSIFICA FEMMINILE 1 7 MESSERSCHMIDT Nadine GER 23 25 24 25 22 119 2 3 BARTEKOVA Danka SVK 25 21 24 23 24 117 3 7 Bacosi Diana ITA 25 23 22 23 23 116 3 5 HILL Amber GBR 22 24 21 25 24 116 3 4 ANASTASSIOU Lucie FRA 25 23 23 22 ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.50 LUIGIEEEEEEEEEEEEE E’ STRATOSFERICO! Il sardo trova un perfetto 25/25, per un totale di 122/125 (25-24-24-24-25). L’AZZURRO STACCA IL PASS PER LE SEMIFINALI. 10.47 Ora spostiamoci sulla GARA MASCHILE. 10.44 Martinae Chiaraspareggeranno insieme ad altre quattro tiratrici per prendersi l’ottavo e ultimo posto verso le semifinali, con la testa di serie numero 8. La vincitrice di questooff sarà quindi sicuramente inserita nella semifinale numero 2. ECCO LA CLASSIFICA FEMMINILE 1 7 MESSERSCHMIDT Nadine GER 23 25 24 25 22 119 2 3 BARTEKOVA Danka SVK 25 21 24 23 24 117 3 7Diana ITA 25 23 22 23 23 116 3 5 HILL Amber GBR 22 24 21 25 24 116 3 4 ANASTASSIOU Lucie FRA 25 23 23 22 ...

