Aiuti | l' ira di Draghi | così il M5s sta bloccando 17 miliardi

(Di venerdì 9 settembre 2022) Dal canto suo, Giuseppe Conte ha replicato parlando di "una falsità vergognosa , perché il decreto è già in Gazzetta Ufficiale". Cosa certamente vera, ma che non diminuisce i rischi di conversione in ...

Per il terzo Decreto, il Mef ha messo via un "tesoretto" proveniente dall'extragettito tributario , grazie al quale si dovrebbero mettere a disposizione delle famiglie italiane 12 o 13 miliardi ...Partiti, governo e politica verso le elezioni: le ultime notizie L'economia - L'di Draghi contro il M5s: "Così fate saltare gli" L'intervista - La consigliera di Trump: "Rapporti Salvini - ...Il Presidente del Consiglio critica aspramente l’ostruzionismo in Senato sul Superbonus che tiene in ostaggio il Decreto Aiuti. Il Mef ha trovato le risorse per un terzo provvedimento ...Entro fine mese i lavori sugli edifici indipendenti dovranno raggiungere una percentuale di completamento del 30%.