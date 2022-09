Paredes, la nota lieta della Juve nella serata amara di Parigi (Di giovedì 8 settembre 2022) La Juventus è tornata da Parigi mostrando il bicchiere mezzo pieno della reazione e del pareggio sfiorato contro il Psg. Il rischio, di questo passo, è di arrivare a gioire per una mancata scoppola o ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 settembre 2022) Lantus è tornata damostrando il bicchiere mezzo pienoreazione e del pareggio sfiorato contro il Psg. Il rischio, di questo passo, è di arrivare a gioire per una mancata scoppola o ...

AleGobbo87 : RT @mirkonicolino: Nota su #Paredes: ha giocato pochissimo al #PSG e di conseguenza paga in termini di ritmo partita, ma quando deve gestir… - FrancescoCabri4 : RT @mirkonicolino: Nota su #Paredes: ha giocato pochissimo al #PSG e di conseguenza paga in termini di ritmo partita, ma quando deve gestir… - giusyoni : RT @GoalItalia: 102 palloni toccati e le chiavi del centrocampo affidategli da Allegri: Paredes è la nota positiva della Juventus vista a P… - MirkoPaperini : @volpios Tolto paredes al momento è il nostro miglior centrocampista. Non è Gerrard o Lampard...ma per adesso quando non c'è si nota. - robertorodi76 : RT @mirkonicolino: Nota su #Paredes: ha giocato pochissimo al #PSG e di conseguenza paga in termini di ritmo partita, ma quando deve gestir… -