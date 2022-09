Tredicenne morto: Gragnano si ferma per l’ultimo saluto ad Ale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGragnano (Na) – La città di Gragnano oggi si ferma per dare l’ultimo saluto ad Alessandro, il ragazzo 13enne precipitato giovedì scorso dalla finestra della sua abitazione. Piazza San Leone, dove si affaccia l’antica chiesa di Sant’Agostino, con l’attiguo chiostro dove alle 11 saranno celebrati i funerali, già si sta affollando di persone che vogliono essere vicine alla famiglia del 13enne, che potrebbe essere vittima del cyberbullismo. I primi ad arrivare sono stati alcuni ragazzi, compagni di gioco nella squadra di basket di Alessandro. Dinanzi alla chiesa c”e già una corona di fiori bianchi dei commercianti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – La città dioggi siper daread Alessandro, il ragazzo 13enne precipitato giovedì scorso dalla finestra della sua abitazione. Piazza San Leone, dove si affaccia l’antica chiesa di Sant’Agostino, con l’attiguo chiostro dove alle 11 saranno celebrati i funerali, già si sta affollando di persone che vogliono essere vicine alla famiglia del 13enne, che potrebbe essere vittima del cyberbullismo. I primi ad arrivare sono stati alcuni ragazzi, compagni di gioco nella squadra di basket di Alessandro. Dinanzi alla chiesa c”e già una corona di fiori bianchi dei commercianti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

