Il Napoli lo aveva in pugno, Solbakken non sarà un calciatore azzurro: il motivo (Di venerdì 2 settembre 2022) Nella giornata di ieri, si è conclusa la sessione estiva di calciomercato. Il Napoli ha chiuso otto acquisti e ha salutato nove giocatori. In extremis è arrivato anche l’annuncio dell’addio di Adam Ounas, che torna in Francia e vestirà la maglia del Lille. Quella del Napoli, è stata una sessione caratterizzata da una rivoluzione tecnica senza precedenti e, come spesso accade, sono stati diversi i nomi accostati al club azzurro. Tra questi c’è anche quello di Ola Solbakken, attaccante norvegese del Bodo Glimt. Il contratto del numero nove scade il prossimo gennaio e il Napoli, si è fiondato sul giocatore per strapparlo a zero alla concorrenza; infatti su di lui c’era anche la Roma di José Mourinho. Mercato Napoli Solbakken (Photo by Paolo Bruno/Getty ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 2 settembre 2022) Nella giornata di ieri, si è conclusa la sessione estiva di calciomercato. Ilha chiuso otto acquisti e ha salutato nove giocatori. In extremis è arrivato anche l’annuncio dell’addio di Adam Ounas, che torna in Francia e vestirà la maglia del Lille. Quella del, è stata una sessione caratterizzata da una rivoluzione tecnica senza precedenti e, come spesso accade, sono stati diversi i nomi accostati al club. Tra questi c’è anche quello di Ola, attaccante norvegese del Bodo Glimt. Il contratto del numero nove scade il prossimo gennaio e il, si è fiondato sul giocatore per strapparlo a zero alla concorrenza; infatti su di lui c’era anche la Roma di José Mourinho. Mercato(Photo by Paolo Bruno/Getty ...

