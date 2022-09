Salernitana, Di Marzio: “Ecco Piatek dall’Herta Berlino” (Di giovedì 1 settembre 2022) Salernitana Piatek- Semplice rifinitura effettuata stamane per gli uomini di Nicola, in vista della gara di oggi pomeriggio contro il Bologna, alle 18:30. La Salernitana è molto attiva su questo finale definitivo di calciomercato, dove i Granata, sono ad un passo da un nuovo acquisto. La Salernitana di Nicola non smette di volersi rinforzare, e dopo gli arrivi di Dia, Bonazzoli e Botheim nel reparto offensivo arriva anche Piatek, che al termine della scorsa stagione era tornato in Germania all’Herta Berlino dopo il prestito semestrale alla Fiorentina. Secondo Sky Sport, la società di Iervolino ha presentato una nuova offerta al club tedesco sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che l’Hertha ha di fatto accettato. A poche ore dalla conclusione del mercato la ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 1 settembre 2022)- Semplice rifinitura effettuata stamane per gli uomini di Nicola, in vista della gara di oggi pomeriggio contro il Bologna, alle 18:30. Laè molto attiva su questo finale definitivo di calciomercato, dove i Granata, sono ad un passo da un nuovo acquisto. Ladi Nicola non smette di volersi rinforzare, e dopo gli arrivi di Dia, Bonazzoli e Botheim nel reparto offensivo arriva anche, che al termine della scorsa stagione era tornato in Germania all’Hertadopo il prestito semestrale alla Fiorentina. Secondo Sky Sport, la società di Iervolino ha presentato una nuova offerta al club tedesco sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che l’Hertha ha di fatto accettato. A poche ore dalla conclusione del mercato la ...

